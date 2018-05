Kevin (19) sluit zijn moeder na 17 jaar in de armen: 'Wees niet boos, ik heb je niet afgestaan'

Met tranen in de ogen rennen ze op elkaar af. Na een zoektocht van 17 jaar is Kevin van Lanen, een enthousiaste jonge knul uit Uden, weer herenigd met zijn biologische moeder. Bijna heel zijn leven dacht Kevin dat hij als baby door zijn ouders in de steek was gelaten. Dat verhaal blijkt nu héél anders te liggen . ,,Het was allemaal niet de bedoeling. Hoe kun je zo’n vrouw dit aan doen?''

Het familieverhaal van Kevin is even tragisch als bizar, maar daar heeft de jonge Brabander allemaal niets van meegekregen. Op tweejarige leeftijd wordt hij geadopteerd door een stel uit Uden. Hij groeit op in een liefdevolle omgeving, maakt veel vrienden en scoort uiteindelijk een baan als autoverkoper bij een gerespecteerd bedrijf in Boxmeer.

Tegen zijn vrienden noemt Kevin zichzelf ook wel De Verkaasde Roemeen: van de buitenkant Roemeen, maar van de binnenkant volledig Nederlands. Al met al is hij erg gelukkig, maar toch blijft iedere keer die ene vraag opdoemen: wát is er met hem als baby gebeurd? Is hij door zijn biologische ouders gedumpt, of speelde er soms iets anders? Om hier achter te komen, schakelde hij het televisieprogramma Spoorloos in.

Ongelooflijk nieuws

Een week later krijgt Kevin, terwijl hij met zijn beste vrienden een biertje drinkt, ongelofelijk nieuws te horen: zijn moeder is gevonden. Samen met de makers van het programma mag hij naar Roemenië om haar te ontmoeten. Wanneer hij in zijn geboorteland aankomt, ontdekt Kevin iets vreselijks: hij blijkt als baby te zijn afgepakt. Met tranen in de ogen luistert hij naar het ware verhaal achter zijn adoptie.

Hoe het werkelijk zit? Zijn moeder bracht Kevin als jonge baby naar een arts, omdat hij een longontsteking had opgelopen. De arts deed echter moeilijk en eiste zijn geboortepapieren, 'omdat Kevin geen vader had’.

Zonder mededogen hield de arts Kevin bij zijn moeder weg, waarna de twee elkaar nooit meer hebben gezien. ,,De arts heeft er geld voor gekregen en zo zijn we Kevin kwijtgeraakt'', vertelt zijn halfbroer in de uitzending.

Volledig scherm Kevin van Lanen (voorgrond) doet mee aan Spoorloos om zijn biologische ouders te vinden. In de achtergrond zijn Youtubecameraman Nick Harms. © Van Assendelft

Sjoemelende arts

Zichtbaar aangeslagen hoort Kevin het tragische verhaal achter zijn adoptie aan. Zijn moeder blijkt een zwaar leven te hebben gehad. Haar man (niet de biologische vader van Kevin) werd veroordeeld voor moord na een bruidroof, waardoor ze in armoede vijf kinderen moest grootbrengen. In die moeilijke periode kreeg ze ook nog ruzie met haar schoonfamilie en raakte ze, alsof het nog niet erger kon, Kevin kwijt door een sjoemelende arts.

Huilend doet ze in de uitzending haar verhaal. ,,Toen ik te horen kreeg dat Kevin ons zocht, kreeg ik weer hoop dat ik hem eindelijk weer kon zien'', vertelt ze. ,,De kinderen vroegen ook wanneer en waar ze hem konden zien. Het moment is nu aangebroken.''

Kevin moet vechten tegen de tranen als hij dit allemaal hoort. ,,Ik hoopte dat het niet zo was'', verzucht hij. ,,Ik vind dit zo klote, zo erg. Dat je kind plotseling weg is. Dat maakt het natuurlijk veel moeilijker. Dat kan je zo’n vrouw toch niet aandoen?''

Begrip

De jonge Udenaar heeft begrip voor het verhaal van zijn biologische moeder en kan niet wachten haar te ontmoeten. Dat blijkt wederzijds: huilend en schreeuwend van blijdschap rent ze op Kevin af en drukt hem stevig in de armen. ,,Wees niet boos, ik heb je niet afgestaan'', fluistert ze hem toe. ,,Ik heb naar je gezocht. Ik kon je niet meer vinden. Ik laat je echt nooit meer gaan.''

Na de innige omhelzing drukt Kevin ook zijn halfbroers- en zussen stevig in de armen. ,,Dit kan gewoon niet beter. Ik voel me echt fantastisch. Ze raakt me nooit meer kwijt'', zegt hij blij. Kevin keert na de uitzending terug naar Nederland, maar is inmiddels weer terug geweest om de verjaardag van zijn moeder te vieren. ,,We hebben zelfs al gevoetbald met de hele familie.''