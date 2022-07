Kijkje in de keuken van de Osse pillenfabriek trekt potentiële medewerkers, van Cambodja tot Colombia

Het is maar helemaal de vraag wat Michael, Katia, Beata en Sophearak hebben meegekregen van de presentatie die ze zojuist bijwoonden. Daarin werd uitgebreid uit de doeken gedaan wat voor bedrijf Organon is en wat er in Oss allemaal geproduceerd wordt. Martin van Harmelen vertelde er bijvoorbeeld over zijn afdelingen, waar medicijnen tegen schimmels, voor astmagebruikers en natuurlijk anticonceptiepillen worden gemaakt. ,,Het zijn eigenlijk drie fabriekjes in één grote fabriek.”