Kinderen Kako op zoek naar diamanten in Elzeneindpark

OSS - Ze zijn maandag meteen begonnen met het bouwen van schuilhutten, want de wilde dieren kwamen eraan! Intussen moeten ze op zoek naar diamanten, om in het oog van de jungle te plaatsen en zo te kunnen ontsnappen.

Ruim 400 kinderen vermaken zich deze week tijdens de Kako kindervakantieweek in het Elzeneindpark in Oss. In de grote tent staat een levensgroot bordspel opgesteld en door mee te doen aan de activiteiten kunnen de kinderen levens verdienen of levens kwijtraken.

Dinsdag was er een uitstapje voor de oudere kinderen naar Herperduin en donderdag hebben de kleinere kinderen een ‘bosdagje’. Zo’n 150 kinderen blijven donderdag slapen op het terrein en vrijdag is de afsluiting van het spel met een show. Hopelijk zijn dan alle diamanten gevonden en is het geheim ontrafeld.

Afkoelen onder de sproeier

Vandaag, woensdag doen de kinderen allerlei spellen in het park. Zo is er onder meer een kabelbaan over de vijver. ,,Het loopt heerlijk’’, aldus mede-organisator Frank Mientjes. ,,Het is mooi weer, bíjna té mooi.’’ Daarom hield de spelronde vandaag iets eerder op zodat de kinderen onder de sproeier lekker even konden afkoelen.

Het aantal vrijwilligers dat helpt om alles goed te laten verlopen, is volgens Mientjes krap maar het is allemaal weer rondgekomen. Kako let verder extra goed op het gescheiden inzamelen van afval, overal worden stickers opgeplakt. Dat is de voorwaarde van de gemeente om niet te hoeven betalen voor het opruimen van het restafval.

De kabelbaan over de vijver in het Elzeneindpark tijdens een avontuurlijke editie van Kako kindervakantieweek. © Thomas Segers/Van Assendelft