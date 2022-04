Koningsnacht kan en mag weer; in Oss komt die rond tien uur aardig op stoom

Na een paar jaartjes wachten, kon de Osse Koningsnacht woensdagavond weer los. En honderden - al dan wel of niet uitgedost in het oranje - hadden er zin in. Zowel op de Heuvel en in de Peperstraat was het bij de horecabedrijven al aardig dringen geblazen. Ondersteund door stevige feestmuziek, werd er door menigeen al stevig ingenomen op de Koning.

Grote wimpels

Zowel op de Heuvel - daar draaide DJ Wouter allround feestmuziek - als in de Peperstraat galmde de muziek. De sfeer zat er lekker in. Her en der hingen oranje ballonnen, stonden marktkramen al klaar voor de Koningsmarkt, sierden grote wimpels het straatbeeld, maar vooral de feestvreugde was opvallend. Ook verderop, in De Groene Engel, stond rond half tien het koningsfeest op losbarsten. Voor Crush - een avond met onder ander hip-hop, R&B en Dancehall - was de belangstelling groot. Een uitverkochte Groene Engel.