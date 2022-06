Lagere straf voor glasgooier (33) die meisje verblindde aan één oog: strafproces duurde te lang

Gemeenten onder zware druk door opvang Oekraïners en andere vluchtelin­gen; werk blijft liggen

OSS/MAASHORST/BERNHEZE/MEIERIJSTAD/BOEKEL - De opvang van Oekraïense vluchtelingen trekt een zware wissel op het ambtelijk apparaat van gemeenten in deze regio. In een aantal gemeenten blijven werkzaamheden liggen of tijdelijk opgeschort, wordt er geschoven met personeel en/of externe medewerkers ingehuurd. De werkdruk is fors toegenomen.

31 mei