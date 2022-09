Laurel, Hardy én Elvis zijn prominente gasten bij de Heesbeentjes in Oss. En dat trekt selfiefotografen

Wat is het mooiste gebouw van Oss dat een nieuwe functie kreeg? De keuze is aan u

OSS - De één werd gebouwd als woonhuis en is nu museum. De ander begon als kerk en is nu atelier. Maar welk gebouw dat in de loop der jaren een nieuwe functie kreeg, is het mooiste van Oss? Met een verkiezing gaat het Brabants Dagblad op zoek naar het antwoord op die vraag.

9 september