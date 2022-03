Leo Bongers: ‘Ik blijf een podiumdier, al is 't niet meer om aan te zien’

Het Woud in Oss blijft gewoon open voor vrachtwa­gens

OSS - Omwonenden van Het Woud in Oss hoeven er voorlopig niet op te rekenen dat er extra maatregelen komen om de overlast van verkeer op deze weg te beperken. Het gemeentebestuur ziet niks in een vrachtwagenverbod of het instellen van een 30-kilometerzone.

14 maart