‘Levensgevaarlijk’, ‘totaal onverantwoord’, ‘nutteloos’; woedende reacties na doorslijpen kabel van pont bij Lith

Veerpont bij Lith buiten gebruik omdat kabels vernield zijn: ‘Duizenden euro's schade en levensge­vaar­lijk’

LITH - Omdat de kabels zijn vernield, is de veerpont bij Lith tijdelijk buiten gebruik. Dat meldt stichting de Maasveren, die zorgdraagt voor de verschillende pontjes in de dorpen boven Oss. ,,Diegenen die het gedaan hebben, zullen het wel als lolletje bedoeld hebben. Maar buiten de duizenden euro’s schade is het ook levensgevaarlijk.”

18 april