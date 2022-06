Liefhebbers Osse Pinksterraces snuiven weer motorlucht: benzine met de geur van gebakken hamburgers

Man (20) trapt gaspedaal in en maakt te veel herrie in drukke winkel­straat: 250 euro boete en rijbewijs kwijt

OSS - Een 20-jarige automobilist wilde donderdagmiddag iets te enthousiast zijn aanwezigheid op de Burgwal in Oss kenbaar maken door het gaspedaal diep in te trappen. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd beboet voor ‘onnodig geluidsoverlast’ en de politie nam zijn rijbewijs in.

26 mei