Limburgse Ossenaren gaven arme kinderen sinterklaascadeaus

OSS - ‘Sinterklaas moet met zijn tijd mee’, schreef de Osse krant in november 1895. Wat dat inhield werd niet duidelijk. Wel duidelijk was dat de ‘gemijterde weldoener’ niet bij arme kinderen langsging. Onverwacht kwam daaraan in 1919 een einde door een prachtig initiatief van de Limburgse gemeenschap in Oss.

Er woonden in 1919 nogal wat Limburgers in Oss, zo bleek, en die hadden klaarblijkelijk behoefte aan meer gezelligheid dan hun autochtone stadsgenoten te bieden hadden. Of misschien ging het om de ‘klik’ als ze een provinciegenoot tegenkwamen, en was dát de motivatie een ‘Limburgsche club’ op te richten.

In onvervalst dialect kwam de optimistische oproep in de krant: ‘Eerder Limburger dè dit lens kump altied’. Alle Limburgers waren op 15 juli welkom in ‘clubgebouw’ Hotel Govaert. Daar werd die avond de vereniging Limburgia opgericht. 67 mensen gaven zich op als lid en kozen meteen het eerste bestuur. Lodewijk Geuskens, van oorsprong uit Thorn, werd de eerste voorzitter. Geuskens was portier bij Jurgens en later kapper. Hij woonde in de Brouwersstraat en was een gevierd zanger bij het mannenkoor Excelsior.

Limburgse annexatie

De eerste actie die Limburgia ondernam, was het sturen van een telegram aan koningin Wilhelmina. Daarin betuigden zij steun aan de vorstin in de’ Limburgsche annexatie kwestie’. Op dat moment, na afloop van de Eerste Wereldoorlog, claimde België hele stukken land in Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Honderden gemeenteraden, verenigingen en corporaties hadden al opgeroepen vooral weerstand te blijven bieden tegen het ‘annexionisch streven’ van de Belgen. En de Osse Limburgers deden mee. De volgende dag al kregen die per telegram een ‘hoogste oprecht’ bedankje namens de majesteit.

Oproep aan alle Osse Limburgers om een Limburgsche club op te richten (1919)

Koesteren Limburgse gezelligheid

Het was uiteindelijk geen Limburgs nationalisme dat aan de vereniging ten grondslag lag. Vrijwel meteen na de oprichting voelden de leden zich onderdeel van de Osse samenleving en namen ze deel aan vrijwel alle festiviteiten. Wel koesterden ‘de echte Limburgianen’ de Limburgse gezelligheid. Wat die verschilde van Osse lol, is een vraag. In ieder geval bedoelden zij ‘saamhorigheid, ongedwongen vrolijkheid, scherts en zang‘.

De belangrijkste activiteit waartoe Limburgia vanaf het begin besloot, was een ‘oud en sympathiek Limburgs gebruik’ in Oss te introduceren: het uitdelen van cadeautjes aan ‘minder bedeelde kinderen’ met Sinterklaas. Om aan geld en goederen te komen werden collectes en toneelavonden georganiseerd. Die liepen goed zodat al met Sinterklaas 1919, in overleg met schoolbesturen, 175 kinderen tussen de 6 en 9 jaar een sinterklaaspakket kregen. De Sint reed in een open koets, met een kar vol cadeaus, van hotel Govaert op de Heuvel naar de Witte Bioscoop, net over het spoor in de Molenstraat. Ieder kind kreeg twee stukken speelgoed, appels, speculaas en suikergoed; de jongens bovendien een pet, de meisjes een borstrok.

Aankomst van Sinterklaas (belastingambtenaar Piet van Steen) op het station in Oss (1937)

In 1937 nam de vereniging Oss Belang de festiviteiten en de intocht over. Stadsharmonie KVA zorgde altijd voor muzikale begeleiding. Behalve die ene keer in 1925 toen de muzikanten in het café bleven plakken. Toen was, schreef een boze Ossenaar, ‘de muziek ter kroege’. Maar de cadeautjes kwamen dankzij de Osse Limburgers goed terecht.