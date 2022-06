Lionsclub Oss schenkt een auto aan het goede doel tijdens jaarlijks concert in Groene Engel

OSS - Geen cheque maar een sleutel voor het Osse initiatief Eten Over. Het goede doel, dat eten rondbrengt bij mensen die het niet al te breed hebben, ontving vrijdagavond een nieuwe auto van de Lionsclub Oss. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse concert in de Groene Engel.

Het was alweer de 31-ste editie van het zogeheten Lionsconcert. Daarbij wordt traditiegetrouw een goed doel uit de omgeving in het zonnetje gezet. Dit keer was dat dus Eten Over. Dit kleine zusje van de voedselbank heeft inmiddels een community opgebouwd waarin meer dan duizend mensen zijn betrokken.

,,We hebben gelukkig nogal wat tentakels in Oss”, zegt Bas van Vlijmen namens de Lionsclub. ,,Daarom wisten we dat deze auto goed van pas zou komen. We vinden Eten Over een mooi initiatief van een stel heel betrokken Ossenaren.”

Tijdens de avond in de Groene Engel beklom de Zeeuwse band Racoon het podium. Net als de Osse singer-songwriter Robbin Borneman en de band Silly Putty. De Lionsclub Oss, opgericht op 26 Mei 1970, is een serviceorganisatie die zich ten doel heeft gesteld om de Osse gemeenschap daar waar mogelijk te ondersteunen. In gebaar of met geld.