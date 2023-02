LIVE | TOP Oss bezwijkt onder druk MVV: Van Bommel maakt gelijk na voorzet op maat

Lezersbrieven Jonkergouw, tuinbouw of industrie?

Het stuk (d.d. 2 februari) over de voorgenomen verhuizing van mega-tuinbouwbedrijf Jonkergouw, laat jammer genoeg een belangrijk punt onberoerd: de enorme hoeveelheden gewasbescherming/landbouwgif die jaar in jaar uit op de akkers nodig zijn om de wortels en de prei te laten groeien. Het bodemleven in de akkers van Jonkergouw moet door de jarenlange monocultuur en het overvloedig spuiten van bestrijdingsmiddelen nagenoeg tot nul gereduceerd zijn. Nergens tussen de strakke rijen wortels en prei is enig ‘onkruid’ te bekennen. Tuinbouw of industrie? Het is te hopen dat de politici die zich moeten uitspreken over de wenselijkheid van de verhuizing van het bedrijf, zich niet alleen buigen over de mogelijke verkeersoverlast her en der, maar zich vooral realiseren wat voor een mega-vervuiler ze in huis hebben. Of het bedrijf nu blijft zitten waar het zit of naar de andere kant van Schaijk verhuist, is eigenlijk bijzaak. Laat de gemeenteraad zich vooral druk maken over het gif dat jaarlijks door Jonkergouw over de akkers gespoten wordt. Theo Audenaerd Ravenstein

