LIVE | Wint TOP Oss bij Roda JC opnieuw in Keuken Kampioen Divisie?

Lezersbrieven Mening | De wijze van reageren op een krant met een ander geluid was bijna extremis­tisch

Meestal lees ik redelijk geamuseerd de column van Tony van der Meulen, maar vandaag was dat niet het geval [bd 17 augustus; ‘Geschrokken haal ik de verkeerd bezorgde Telegraaf uit de bus’]. De tirade richting De Telegraaf toonde hem meer als een extreem linkse rakker. Dat Tony links was wist ik al maar de wijze van reageren op een krant met een ander geluid was bijna extremistisch. Bovendien noemt hij Karien van Gennip een goede minister terwijl die dus echt helemaal niets voor elkaar heeft gekregen. Misschien zou Tony iets neutraler en meer inhoudelijk kunnen reageren.