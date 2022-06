Maarten van der Weijden (41) wandelde de ’80 van de Osse Maaskant’. ‘Hielen in de tape, energydrank en gaan’

Wegbranden van onkruid veroor­zaakt smeulend vuur in winkelpand Oss

OSS - Het wegbranden van onkruid heeft op maandag rond 12.00 uur 's middags een klein brandje veroorzaakt in een winkelpand in Oss. Hierbij is niemand gewond geraakt. Het brandje is inmiddels geblust.

13 juni