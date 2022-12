Maashorst zet Willy Doorn op lijst ereburgers

Als enige

Willy Doorn (72, wonend in Hoek van Holland) werd tot ereburger van Landerd benoemd bij haar afscheid als burgemeester, in 2013. Haar naam komt nu - als enige - in het register van ereburgers van de nieuwe gemeente Maashorst te staan.

Zoiets is geen vanzelfsprekendheid. Buurgemeente Bernheze, in 1994 ontstaan en ook door herindeling, nam de ereburgers van de voormalige gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode niet over. Vervolgens stond Bernheze in 2020 niet stil bij het overlijden van een ereburger van Heesch. Zoiets wil Maashorst in beginsel wel ooit doen voor ereburger Doorn, vult een woordvoerder in: ,,Als wij dan tenminste over het overlijden geïnformeerd worden.’’