Maasveren luistert naar de boeren: Paar dagen geen pont tussen Alphen en Lith

Omdat er in afwachting van de extra veermannen en ook het herstel van zieke medewerkers nog steeds een tekort aan schippers is, worden de vijf pontjes van de Maasveren afwisselend uit de vaart gehaald. Eerder was het de beurt aan de veerdienst Alphen-Ooijen. ,,Maar die krijgt nu prioriteit om in de vaart te houden omdat deze veerpont een groter laadvermogen en capaciteit heeft dan de pont naar Lith.” Dat is nodig voor akkerbouwers met trekkers en aanhangers, vertelt veerman Herman van Barneveld. ,,Boeren klaagden dat ze te ver om moesten rijden over Megen.” Zij krijgen nu gehoor bij de Maasveren.

Paar weken

Het veer bij Maasbommel lag tijdens de meivakantie stil. In verband met de examen- en tentamenperiode is die sinds afgelopen donderdag weer in de vaart genomen.



Zo probeert Maasveren het leed van passagiers over de verschillende veren te verdelen en de pontjes zo veel mogelijk doordeweeks voor school- en werkverkeer in de vaart te houden, laat Van Barneveld weten.



De verwachting is dat alle pontjes over een paar weken weer varen.