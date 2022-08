Maasveren vangt bot bij coronasteun: ‘Overlijden van directeur en blindheid van boekhouder is geen overmacht’

Het was een regelrechte rampmaand voor de Maasveren, december 2020. De vaste medewerkster die de boekhouding van de stichting bijhield, meldde zich ziek. De vrouw raakte arbeidsongeschikt door blindheid. Vier dagen later overleed directeur John van den Akker plotseling tijdens een rit op de mountainbike in Herperduin. De helft van al het kantoorpersoneel van de kleine stichting in Lith was daarmee in één klap weg.