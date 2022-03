Man (23) uit Berghem raakt gewond bij steekincident in Oss, dader gaat ervandoor

ABN AMRO sluit na zomer kantoor aan Raadhui­slaan Oss

OSS - ABN AMRO Bank sluit na komende zomer het kantoor aan de Raadhuislaan in Oss. De bank heeft daartoe besloten omdat het aantal bezoekers van het kantoor dermate is gedaald dat het open houden niet langer rendabel is. De bank heeft de huur van het pand inmiddels opgezegd. Het huurpand komt na de zomer beschikbaar.

11 maart