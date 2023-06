Man (30) trekt zich niets aan van kapotte voorruit en rijdt met hoofd uit raam door Oss

Weer geen landstitel voor de Osse handbal­broers Roefs: ‘Deze nederlaag komt heel hard aan’

Drie keer is geen scheepsrecht voor de handballende broers Jeroen en Tim Roefs. De Ossenaren verloren voor de derde keer de finale om de landstitel. De teleurstelling was na afloop van de tweede verloren wedstrijd in een best-of-three-serie duidelijk zichtbaar. KRAS/Volendam ging met 26-34 onderuit tegen KEMBIT-Lions/Sittardia, de nieuwe kampioen.