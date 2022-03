Man (33) vernielde busje na ruzie bij De Naaldhof in Oss

Mariël brengt Oekraïense familie met kinderen (5 en 13) naar Geffen: ‘In Nederland naar huisarts voor schotwond in been’

OSS - Ze wilde eigenlijk alleen een lading spullen naar de Oekraïense grens rijden. Inmiddels is Mariël Bogaerts-Van Hulten (46) uit Oss bijna 24 uur per dag bezig met het bieden van noodhulp en brengt ze vijf familieleden uit het land naar Nederland. Zij zullen onderdak krijgen in de achtertuin van een gezin in Geffen. ,,Maar eerst gaan we langs de huisarts. Eén van de vrouwen in ons busje heeft een schotwond in haar been. Verschrikkelijk.”

9 maart