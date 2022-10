Man (45) op gestolen scooter breekt been bij botsing met politieauto in Oss

Agenten zagen de man eerder op de avond te hard rijden door Oss. Ze wilden hem laten stoppen, maar de man negeerde stoptekens. Even later, rond 20.15 uur, zagen de agenten hem opnieuw rijden. Ze wilden hem tot stoppen brengen. Daarbij kwam de Ossenaar onder de politieauto terecht.

Met een gebroken been is de man naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij vervolgens aangehouden. Uit een bloedproef moet blijken of de man onder invloed was van alcohol of drugs. De scooter bleek gestolen te zijn.