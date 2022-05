Man (61) gewond bij steekincident in woning Herpen

Kruisbeeld bijna af; Lithoijen krijgt vervanger van compleet verwoeste Jezus

LITHOIJEN - De verwoesting was compleet. In november 2020 maakten vuurwerkvandalen een tragisch einde aan het kruisbeeld van Lithoijen. Nu is het nieuwe Jezusbeeld bijna klaar. ,,Prachtig. Een mooi, rank en modern beeld.”

29 april