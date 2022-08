Man aangehouden nadat hij met zijn auto op een boom was geknald in Heesch

Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur. De automobilist raakte gewond bij de botsing, maar wist zelf uit de auto te stappen. Zowel politie als ambulance kwamen naar de Wijststraat toe. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis in Uden gebracht.

De politie heeft een ademanalyse uitgevoerd om te kijken of de man gedronken had, en heeft de man vervolgens aangehouden.

Auto drie uur later in brand

De auto raakte zwaar beschadigd en vloog een paar uur na het ongeluk - rond 20.55 uur - ook nog eens in brand. De brandweer wist het vuur te blussen. Het is niet duidelijk hoe de auto in brand is gevlogen. Een berger is ingeschakeld om het voertuig te takelen.