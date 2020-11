Man die meisje (15) uit Berghem meenam wordt verdacht van seks met minderjarige

De 31-jarige Hagenaar die vorige week werd opgepakt omdat een 15-jarige meisje uit Berghem bij hem thuis was gevonden, wordt verdacht van drie strafbare feiten. Naast het onttrekken van een minderjarige uit het ouderlijk gezag, had hij volgens het Openbaar Ministerie ook seks met haar. Daarnaast had hij video's op zijn telefoon die justitie aanmerkt als kinderporno.

Dat laat het OM dinsdag weten nadat de man eerder op de dag werd voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat hij nog zeker twee weken langer vast blijft zitten.



Uit onderzoek blijkt dat het 15-jarige meisje niet tegen haar wil bij de man was. Hij zou haar de vrijdag van haar vermissing met de auto in Berghem hebben opgehaald, waarna ze naar zijn huis in Den Haag zijn gereden. Ze waren daar volgens het OM op de hoogte van het feit dat de familie zeer ongerust was en er massaal naar haar werd uitgekeken.

Toch namen ze geen contact op met de politie, wat de 31-jarige man wordt aangerekend.

Grote zorgen

De ouders van de 15-jarige maakten zich vorige week dagenlang druk om de vermissing. De 15-jarige verdween vrijdagavond 23 oktober uit het huis van haar moeder en sindsdien ontbrak elk spoor. Een Vermist Kind Alert bracht daar geen verandering in. Pas op woensdag kwam er schot in de zaak. De politie verspreidde foto's van de man die haar oppikte in Berghem. Daarop kwamen tientallen tips binnen. Vlak daarna werd een Amber Alert uitgezonden en later op de avond deed de politie uiteindelijk een inval in het huis in Den Haag waar de twee verbleven.

Quote Het is nu tijd om in alle rust verder onderzoek te doen Justitie

Een buurman vertelde aan deze site hoe dat ging. ,,Ze vielen met tien agenten de woning binnen en riepen heel hard ‘politie! politie’. Een kwartier later brachten ze de man naar buiten en stopten ze hem in een onherkenbare auto.” De verdachte is volgens de buurman een rustige man die amper buiten komt en weinig sociale contacten heeft. ,,Echt zo’n eenzaam type. Hij gaf altijd wel een aardige indruk, maar verder ken ik hem niet.”

Recht op rust

Het 15-jarige meisje is nog dezelfde avond herenigd met haar familie. Ze had geen zichtbaar letsel. In verband met de privacy blijven het OM en de familie terughoudend met verdere informatie over de vermissing. ‘Het is nu tijd om in alle rust verder onderzoek te doen’, valt te lezen in een persverklaring van justitie.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.