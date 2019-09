Man en vrouw zwaar mishandeld door groep jongeren: ‘Ik dacht: die wordt niet meer wakker’

Vrouw zag vriend door groep in elkaar geslagen worden in Oss: ‘Ik dacht: die wordt niet meer wakker’

13:21 OSS - Wat een ontspannen avondje in de tuin had moeten worden, liep voor een stel in Oss uit op een verschrikkelijke avond. De twee werden zwaar mishandeld door hangjongeren die al langer voor overlast zorgen in de straat. De vrouw haar schouder schoot uit de kom, terwijl haar vriend afgebroken tanden opliep en tegen zijn hoofd geschopt werd terwijl hij bewusteloos op de grond lag. Toen hij vervolgens probeerde op te staan, werd hij nóg een keer naar de grond geslagen. ,,Ik dacht: die wordt niet meer wakker.”