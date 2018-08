Man gaat door het lint en spuugt bloed in gezicht van agent

Zomers genieten bij de BuitenBios in Lithoijen

17 augustus OSS - De BuitenBios on Tour van De Groene Engel stond vrijdagavond in Lithoijen. En dus kon je daar zodra het begon te schemeren zomaar plaatsnemen op een van de stoelen of zelf een kleedje of strandstoel meenemen om te genieten van de film The Zookeepers Wife.