Man maakt stiekem filmbeelden van tiener in Golfbad Oss

OSS - Een tienermeisje is in het Golfbad in Oss stiekem gefilmd. De politie heeft beelden van de man die dat deed en roept hem op zich te melden. Doet hij dat niet voor 16 mei, dan wordt hij herkenbaar gemaakt op de nu nog vervaagde opsporingsfoto.

Het meisje meldde het incident zelf meteen bij de kassa van het zwembad, samen met haar vader. Ze wist zelf niet wie degene was die haar gefilmd had, en aangezien de filmer nog spoorloos is, is wát er precies gefilmd is, dus ook niet duidelijk. ,,Dat komt wel binnen ja, zo'n melding”, zegt Peter-Paul Janssen, assistent bedrijfsleider van het Golfbad. ,,Voor dat meisje natuurlijk, voor haar ouders, maar ook voor ons als zwembad. Het is de eerste keer dat er van zoiets melding gemaakt is hier, voor zover ik weet.”

Geen telefoons meer?

De man filmde de tiener op 22 maart, en doet nu dus de oproep aan de man, die zelf ook gefilmd werd, door de beveiligingscamera's van het zwembad, om zich te melden. ,,Het is heel moeilijk te voorkomen. De vraag wat wel en niet kan in een zwembad, met camera's, speelt al een hele tijd. Kunnen opa en oma nog filmpjes maken van hun kleinkind dat een zwemles volgt? Moeten we telefoons maar helemaal verbieden in het zwembad? Dat gaat een moeilijk verhaal worden”, zegt Janssen.

Volledig scherm Deze man filmde op 22 maart een tienermeisje in het Golfbad in Oss. Hij is ondanks de vervaging wellicht te herkennen aan de tatoeages. © Politie

Hokjes tot op de grond?

Dit en andere kwesties worden met enige regelmaat besproken in een overleg waar het Osse Golfbad met andere zwembaden in zit. Het Osse zwembad heeft een voordeel: er wordt binnenkort een nieuw zwembad gebouwd. ,,Hoe bouw je de kleedhokjes, zodat mensen niet meer gefilmd kunnen worden. Daar zou je over na kunnen denken. Nu zijn de kleedkamers niet tot op de grond gebouwd, zodat het beter schoongemaakt kan worden. Dat moet misschien anders”, aldus Janssen.

Janssen benadrukt blij te zijn met de melding van het meisje. ,,Ik vind het echt heel goed dat ze gelijk gemeld heeft wat er gebeurd is. Misschien is dat een gevolg van de vele aandacht die er is in de media, bijvoorbeeld voor de MeToo-beweging. Als maar genoeg mensen zeggen dat dit niet kan, dan verandert er misschien iets. De politie heeft het ook gelijk serieus opgepakt, dat is ook heel goed.”

Oproep politie

De politie deed via verschillende kanalen een oproep aan de filmende man om zichzelf te melden. Op de bijgevoegde foto is zijn gezicht nog vervaagd. Als hij dat niet voor 16 mei doet, wordt hij herkenbaar getoond op de foto's en in het opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant.



