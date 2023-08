Man met grote partij geweren en explosieven in Oisterwijk zat al eerder vast voor wapenbezit

Dennis klom uit een diep dal en straalt nu achter de balie van De Pitstop: ‘Het beste wat mij is overkomen’

OSS - Wie een pakketje misloopt, kan in Oss terecht bij een wel heel bijzonder ophaalpunt. De Pitstop probeert mensen uit de crisisopvang erbovenop te helpen en zichtbaarder te worden in de Schadewijk. ,,Dit is het beste wat mij is overkomen.”