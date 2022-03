Man raakt gewond bij steekincident in Oss, dader gaat er vandoor

VIDEO Kat gered uit brandend apparte­ment in Oss, woning onbewoon­baar verklaard

OSS - De brandweer redde zaterdagochtend een kat uit een appartement aan de Johan Doornstraat in Oss waar brand was ontstaan. De bewoonster van het huis bleek niet aanwezig. De brand was snel geblust, maar er is zoveel schade dat de woning onbewoonbaar is geraakt.

5 maart