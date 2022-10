Man rijdt onder invloed van cocaïne op gestolen snorfiets, opgepakt na wilde achtervolging

Vrijwel volledig landschap gevonden bij opgravin­gen aan Osse Gewandeweg

OSS - Acht grafheuvels, drie boerderij plattegronden en twaalf watterputten of -kuilen. Bij de archeologische opgravingen aan de Gewandeweg - die in mei, juni en juli werden gedaan - is een volledig landschap uit de midden/late bronstijd (1500 tot 1000 v. Chr.) blootgelegd. Ook zijn er meerdere hekwerken uit dezelfde periode in kaart gebracht.

11 oktober