Martien R. haalt fel uit naar politie en justitie: ‘Ik ben de most hunted man van Brabant’

Brandweer blust prullenbak­brand en redt poes uit apparte­ment in Oss

14:50 OSS - De brandweer is maandagmiddag uitgerukt naar een brandje in een appartementencomplex aan de Wethouder van Eschstraat in Oss. In een woning op de begane grond was een prullenbak in brand gevlogen. De brandschade viel mee, wel was er veel rookschade.