Martien R. vestigt alle hoop op terugfluiten politie en justitie door het gerechtshof

Inzame­lings­ac­tie voor ouders van in Lithse Ham verdronken Abdyrahman (6)

OSS/LITH - Voor de ouders van de verdronken Abdyrahman Ashirov (6) is een inzamelingsactie gestart. De actie is bedoeld om de zwaar getroffen ouders financieel te helpen en ze te steunen. Abdyrahman werd donderdagmiddag levenloos aangetroffen in Lithse Ham.