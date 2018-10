Martijn (24) was gokverslaafd: 'Het is een wonder dat ik nog leef'

Video Videoclip 'Hou elkaar vast' over spoordrama Oss nu online

10:52 OSS - Sinds vanochtend, vrijdag, is via Youtube de clip te bekijken van 'Hou elkaar vast', het nummer dat Pieter van Schooten uit Zeeland schreef naar aanleiding van het spoordrama in Oss. Daarbij kwamen twee weken geleden vier jonge kinderen om het leven en raakten een kind en een begeleidster zwaargewond. Maandag heeft de herdenking van dit ongeval plaats in Oss.