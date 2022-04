Megenaar Elco van Alphen door radio 4 gekozen als Toonzetter, ‘met geur en smaak muziek laten beleven’

MEGEN - Radio 4-programma De ochtend van 4 riep belevingstheater De Lachende Zon van Elco van Alphen uit tot Toonzetter. De Megenaar wist niet eens dat hij was voorgedragen. Wat houdt die prijs in en wat maakt zijn theater dan zo bijzonder?.

De programmamakers van Radio 4 die vrijdag 22 april hun 4000ste uitzending hebben, hadden begin dit jaar een oproep aan hun luisteraars gedaan om mensen voor te dragen die, buiten de concertzaal, met hun muziek het verschil maken. Ze zochten naar mensen die muziek gebruiken in de gezondheidszorg, het onderwijs, de wijken, maar ook in de kerk en bijvoorbeeld asielzoekerscentra. En met die muziek de toon zetten voor zelfvertrouwen, troost, genezing en verbinding, kortom Toonzetters.

Ruud van Eeten, directeur-bestuurder bij het Huis voor de Kunsten Limburg had De lachende Zon, zonder medeweten van Van Alphen voorgedragen voor de prijs. En niet zonder resultaat.

Tevreden en blij

In zijn woning in Megen zit een tevreden en blije Elco van Alphen. ,,Al kan ik niet genoeg benadrukken dat de eer van uitverkiezing tot Toonzetter in gelijke mate toekomt aan zakelijk leider Manon van Hees en Margo Lötters, die naast acteren, componeren en musiceren ook de arrangementen verzorgt. En eigenlijk aan alle aan ons theater verbonden medewerkers”, zegt Van Alphen.

Spelen in Parijse metro

Van oorsprong een muzikale autodidact, is Elco de artistiek leider en oprichter van De lachende Zon. ,,In mijn jeugd heb ik met muziekgezelschappen een tijd rondgezworven in Frankrijk. Naast het spelen op festivals door het hele land, waren we ook een hele tijd in Bretagne, waar we veel plezier beleefden aan het spelen van Bretonse volksmuziek. Maar ook de Parijse metro was een spannende plek om muziek te maken.”

Volledig scherm Elco van Alphen van belevingstheater De Lachende Zon © 0

Weinig voorstellingen voor bewoners van instellingen

Eenmaal terug in Nederland ontwaakte bij Elco de interesse voor theater. Tijdens zijn werk op instellingsplekken, viel het hem op dat er voor de bewoners weinig tot geen theatervoorstellingen waren. Zijn passie voor muziek, interesse in theater en maatschappelijke betrokkenheid inspireerden hem tot het ontwikkelen van zijn eerste voorstelling, nu zo’n dertig jaar geleden.

,,Als motto voeren we, kijk met je hart, niet met je ogen. Met mensen die een verstandelijke of meervoudige beperking hebben, kun je door klanken, resonantie en trillingen vaak goed of beter contact leggen en hen zodoende van muziek laten genieten. Maar ook gebruiken we in onze voorstellingen geur en smaak om mensen de muziek te laten beleven. De toevoeging ‘theater van de zintuigen’ achter De Lachende Zon doen we dus eer aan", legt Van Alphen uit. Als voorbeeld laat hij een filmpje zien waarop toehoorders aan een stukje hout ruiken waar de cello, waar ze op dat moment naar luisteren, van gemaakt is.

Van a tot z zelf geproduceerd

De muziek bij de voorstellingen wordt van a tot z in de eigen studio, zelf geproduceerd. Elco laat zich daarbij door zijn directe omgeving inspireren. Het album Between Monestery & Convent uit 2019 is daarvan een goed voorbeeld. ,,Letterlijk betekent de titel ‘tussen mannen- en vrouwenklooster’ en dat is precies waar ik woon, tussen de Franciscanen en de Clarissen. Voor het lied Lounging Monk van dat album heb ik zelfs het klokgelui gebruikt van de kerk van de franciscanen, hier in de straat”, vertelt hij met een brede lach.

In de week van 18 april wordt een radioreportage over Elco van Alphen en zijn muziek uitgezonden tijdens De Ochtend van 4. En vrijdag 22 april is hij te gast tijdens de feestelijke live uitzending.