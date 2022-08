Met feest- en sportcafé De Makkers komt avondje stappen ineens weer dichtbij voor jeugd in Schaijk

Dertig euro voor een taxi. Vijf euro entree. En daarna voor ieder pilsje nog wel een euro of drie. Voor de doorsnee achttienjarige is een avondje stappen in de grote stad bijna niet meer te betalen, rekent Akram Abdo Ali voor. Dat was in zijn tijd wel anders. Toen stapte je gewoon op het fietsje naar de Hi-Lite of de Dorsvlegel waar je voor tien euro nog een blaadje bier kon krijgen.