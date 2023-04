Met vijf Ridders kent Oss dit jaar een wel héél bijzondere lintjesregen

Zevende aanhouding voor schietpar­tij waarbij Mohamed Ahmed uit Oss om het leven kwam

OSS - Weer is er iemand aangehouden in het onderzoek rond de dodelijke schietpartij aan de Leeuwerikhof in Oss. Daar werd in april vorig jaar de 23-jarige Mohamed Ahmed neergeschoten. Een 27-jarige man uit Oss zit nu vast. ,,Wij verdenken hem ervan dat hij een rol heeft gespeeld in het fatale schietincident”, zegt de politie.