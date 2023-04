Met z’n veertienen 1000 jaar oud: ‘Heb ons moeder in m’n jeugd alleen maar zwanger gezien’

Verlof op Suiker­feest ieder jaar weer een puzzel: ‘Kijk op kalender of wacht seintje af uit het Mid­den-Oos­ten’

VEGHEL/OSS - Vrijdag is het einde van de Ramadan en vieren moslims het Suikerfeest. Althans, voor veel Turkse moslims. Wie de Arabische lijn volgt, weet donderdagavond pas of er vrijdag weer gegeten mag worden. Scholen in de regio geven leerlingen vrij, maar niet altijd op dezelfde dag.