‘Mijn overgrootmoeder begon ooit met een ventkarretje; als zij dit toch eens kon zien...’

Op de vraag hoeveel kilo fruit en groente Vogels nou eigenlijk per week levert aan bedrijven in de regio, valt eigenaresse Tina Vogels (48) even stil. Ze denkt diep na en pakt er een schrift en telefoon bij, waar ze een aantal getallen opschrijft en bij elkaar optelt. Ze mompelt wat, en is zelf verbaasd over het aantal kilo’s dat er wekelijks wordt weggezet. Het getal noemt ze liever niet, vanuit bedrijfsperspectief.