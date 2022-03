Minister Jetten in Geffen: ‘Noodzaak windmolens in Duurzame Polder groter dan ooit’

Minister Jetten liet zich maandagmorgen in Geffen bijpraten over het project Duurzame Polder, dat is opgezet om door middel van windmolens en zonneparken te komen tot een duurzame opwekking van energie. De gemeente Oss wil in de Duurzame Polder - het gebied ten noorden van Geffen en Nuland en ten zuiden van Lith en Maren-Kessel - windmolens plaatsen om in 2050 energieneutraal te zijn. In het Bossche gebied moeten, naast windmolens, ook zonnevelden komen.