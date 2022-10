Motorrijder rijdt 113 kilometer te hard in Oss en raakt rijbewijs kwijt

Opnieuw doorzoekt politie woning in onderzoek naar liquidatie in Oss

OSS – Opnieuw doorzoekt de politie een woning in het onderzoek naar de liquidatie aan de Leeuwerikhof in Oss. Al twee keer eerder werd in oktober een huis doorzocht. Bij de schietpartij kwam de 23-jarige Mo op 14 april om het leven.

24 oktober