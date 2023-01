Muzelinck presenteert zich op Winterfestijn en start met Verwerkplaats

Kinderen en volwassenen kunnen op ieder gewenst moment beginnen met een introductiecursus op een instrument naar keuze en ouderen kunnen fit worden en blijven met de nieuwe cursus Dans je fit. Voor mensen die graag met beeldende kunst bezig zijn, is er de nieuwe cursus Kruip in de huid van een kunstenaar, waarin ook kunstgeschiedenis aan bod komt.

Nieuw: Verwerkplaats

In februari start Muzelinck met de Verwerkplaats. Deelnemers gaan in vijf bijeenkomsten schilderen, tekenen, schrijven en werken met klei, steeds met een ander rouwthema. Een proef met deze werkplaats in november en december was volgens Muzelinck succesvol. ,,De ervaring leert dat dit een helende manier is om met verlies om te gaan. In een groep werken laat zien dat je niet de enige bent, je krijgt steun en leert van elkaar.’’