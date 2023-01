Muzikanten uit Brabant en Gelderland verenigen zich in jazzband M-five: ‘Jazz met funky uitstapjes’

Met video | Update Aantal winkeliers in Nijmeegse binnenstad ook onverwacht zonder stroom: ‘Ik loop veel omzet mis, jammer’

NIJMEGEN - In een deel van de Nijmeegse binnenstad ligt deze donderdag de stroom eruit. Op veel plekken was dat gepland, maar niet overal. Bij een aantal winkels in de Marikenstraat kwamen ze ‘s ochtends ineens voor een verrassing te staan.

26 januari