Na 25.000 chocolade paaseieren ‘mag het nu Sinterklaas worden’ van Christian

Clubicoon snapt er niets van dat ook hij weg moet bij TOP Oss: 'Mij is verteld dat ze heel erg tevreden zijn’

Opnieuw moet een clubicoon van TOP Oss vertrekken. Assistent-trainer Marcel van der Sloot zelf is verbaasd over het besluit van de clubleiding. Supporters beginnen te morren en maken zich zorgen. ,,In de voetballerij kun je niks plannen, zo blijkt maar weer.”