Na 50 jaar houdt familie Sleutjes het voor gezien met ‘De Sleutel’

met video Leerlingen van basis­school Oss geëvacu­eerd vanwege rokende magnetron met aanbranden­de broodjes

OSS - Vier klassen van een basisschool in Oss zijn dinsdagochtend ontruimd door aanbrandende broodjes in een magnetron. In totaal wachtten 65 leerlingen van IKC ’t Kleurenbos aan de Oude Litherweg buiten op de brandweer. De magnetron stond bij de peuterklas, waar de rook tot in het klaslokaal kwam.

8 november