Na Brabant volgt ook het Rijk: 15 procent biologische landbouw in 2030, hulp voor overstappende boeren

‘Kanke­ratlas gaat gedoe opleveren’: hoogleraar vreest veel onnodig onderzoek naar diagnoses in regio

Inzicht in hoeveel vaker of minder vaak bepaalde kankerdiagnoses in een regio voorkomen, leidt tot ‘gedoe’ en levert zelden nieuwe inzichten op. Want naast een grote dosis pech beïnvloedt vooral de leefstijl de kans of iemand al dan niet kanker krijgt, veel meer dan bijvoorbeeld de omgeving.

17 januari