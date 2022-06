Na brand Cafetaria Oostwal en Toetanchamon zijn dronken shoarma-eters niet overal welkom in Oss

Storing bij AH in winkelcen­trum Ruwert: uurtje geen boodschap­pen

OSS - Een uurtje. Zo lang duurde de storing woensdagmiddag bij de AH-supermarkt in winkelcentrum De Ruwert in Oss. De winkel was rond 15.00 uur een uur gesloten voor het winkelend publiek.

1 juni