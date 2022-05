Na de brand gaat de blik bij Nieuw Schaijk op de toekomst: ‘Snel aan de slag, de ploeg bij elkaar houden’

met video Carnavals­vier­ders kijken toe hoe Nieuw Schaijk in vlammen op gaat, ook het nieuwe gedeelte

SCHAIJK - In restaurant Nieuw Schaijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. Het vuur trof ook het vernieuwde gedeelte van het restaurant. De brandweer heeft het pand aan de Rijksweg in Schaijk gecontroleerd laten uitbranden. Carnavalsvierders zagen toe hoe het in vlammen opging.

15 mei