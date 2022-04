Na heldenrol in Champions League is Danjuma nu ook de Osse sportman van het jaar

In een vol theater De Lievekamp werden maandagavond de Osse Sportawards uitgereikt. Alle kampioenen uit de stad worden daarbij traditiegetrouw in het zonnetje gezet, net als alle Osse sporters die een podiumplaats behaalden op een EK, WK of bij een wereldbekerwedstrijd. De avond werd bezocht door zo'n tweehonderd gasten.

Naast Danjuma viel ook Sanne Voets in de prijzen. De amazone is de sportvrouw van het jaar in Oss. De jonge motorcrosser Ivano van Erp mag zich het sporttalent van het jaar noemen in Oss. De Stimuleringsaward gaat naar het initiatief van Stichting Urban Sports Oss. Die club zet zich in voor de aanleg van een Calisthenicspark in de gemeente Oss.