Na jaren van overlast sloopt Oss jongerenplek in Berghemse Piekenhoef

Vertrouwen in verhuizing

Volgens wethouder Joop van Orsouw is de tijd nu rijp om een punt te zetten achter de jop in de grote Berghemse nieuwbouwwijk. ,,De meeste jeugd is al vertrokken naar de gerenoveerde jop aan de Kloosterstraat. Daar hebben we een kunstgrasveld aangelegd en de boel opgeknapt. Ze voelen zich daar beter op hun gemak, heb ik begrepen. Wij hebben er vertrouwen in dat de meeste groepen daar hun plek gaan vinden.”

Dat een deel van de jongeren nu zelf alternatieve hangplekken gaat zoeken in de Piekenhoef is volgens Van Orsouw niet te voorkomen. ,,We zijn nog in overleg met bewoners, jongerenwerk en de dorpsraad over andere speel- of ontspanningsplekken in de wijk, bijvoorbeeld een trapveldje. Maar daar kan ik op dit moment niet meer over zeggen dan dat.” Over de nieuwe invulling van de plek aan de Sleutelbloemstraat, waar nu nog de jop is, treedt de gemeente eveneens in overleg met de buurt, aldus de wethouder.