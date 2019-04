Na oom vergrijpt ook vader zich aan Geffens meisje: ‘Ze heeft me verleid’

De Medemblikker hoorde gisteren vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan een jaar voorwaardelijk. ,,Da's schrikken", reageerde hij. Het was weliswaar fout wat er was gebeurd, zo verklaarde hij, maar daar was zijn dochter in feite net zo schuldig aan als hij. ,,We waren verliefd op elkaar en het initiatief voor seks kwam regelmatig ook van haar kant.”



Zijn advocaat prees de man om zijn openhartigheid. ,,In een zedenzaak maak je dat zelden mee. Ja, mijn cliënt heeft ontucht gepleegd met zijn dochter. Maar het was steeds met wederzijdse instemming.” Hij pleitte ervoor om de op te leggen straf niet langer te laten duren dat de tijd die zijn cliënt al in hechtenis zit. De man werd op 28 december aangehouden en zit sindsdien in het huis van bewaring in Grave.



Officier van justitie Kramer spreekt echter niet van ontucht maar verkrachting, voor een deel gepleegd in een periode dat het slachtoffer minderjarig was. ,,Bij verkrachting is het niet altijd noodzakelijk dat er geweld gebruikt wordt. De verdachte heeft zijn fysieke en psychische overwicht gebruikt om zijn dochter te misbruiken. Dit terwijl hij wist dat het een zeer kwetsbaar meisje betrof. Hij heeft in 2015 nota bene zelf aangifte bij de politie van het jarenlange misbruik dat haar eerder was overkomen door een oom en diens vriend.”



De twee mannen die het meisje en haar zusje op jonge leeftijd misbruikten zijn onlangs door de rechtbank veroordeeld. De zaak loopt nog in hoger beroep.